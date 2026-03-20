Top Glove: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Top Glove hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 1,01 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 883,7 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,005 MYR sowie einem Umsatz von 1,01 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.at