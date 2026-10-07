Top Glove stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Top Glove hat sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite standen 306,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 210,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,040 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Top Glove hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 803,61 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at