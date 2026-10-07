Top Glove stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Top Glove hat am 06.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,32 Prozent auf 1,25 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 889,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 MYR gegenüber 0,010 MYR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,15 Prozent auf 4,23 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,49 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,036 MYR sowie einen Umsatz von 4,26 Milliarden MYR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at