Top Gum Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Top Gum Industries lud am 23.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Top Gum Industries im vergangenen Quartal 99,1 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Top Gum Industries 55,3 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at