Top Gum Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Top Gum Industries präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,09 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 99,5 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,4 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at