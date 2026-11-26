Top Gum Industries hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 ILS. Im Vorjahresquartal waren 0,030 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,79 Prozent auf 121,7 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at