Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
11.09.2026 15:28:54
Top Investor Urges Novartis for Stronger Acquisition Oversight After M&A and Trial Setbacks
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Nachrichten zu Novartis AG
|
11.09.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
11.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
10.09.26
|SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|118,86
|0,47%
|Trial Holdings Inc. Registered Shs
|3 945,00
|-1,00%
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