Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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03.07.2026 20:23:43
Top investors oppose £5.7bn private equity bid for energy group DCC
Offer from KKR and Bridgepoint subsidiary fails to win support from Ninety One, Aviva Investors and Fidelity InternationalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu Private Equity Holding AG
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03.07.26
|Top investors oppose £5.7bn private equity bid for energy group DCC (Financial Times)
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03.07.26
|Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut (EQS Group)
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03.07.26
|Private Equity Holding AG: Shareholders of Private Equity Holding AG approve all proposals by the Board of Directors (EQS Group)
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03.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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02.07.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI steigt mittags (finanzen.at)
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02.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
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02.07.26