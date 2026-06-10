PLDT Aktie

PLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AP71 / ISIN: PHY7072Q1032

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10.06.2026 09:46:37

Top Philippine telecoms firm PLDT seeks up to US$400 million from Reit listing

Initial assets to be injected into the trust are its eight data centres with a total capacity of 27 megawattsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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