Top Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Alltagstauglichkeit, vorbildliche Nachhaltigkeit: Dacia Spring ist die Eintrittskarte in die Elektromobilität

Mit dem Spring (Stromverbrauch kombiniert: 14,5-13,9 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km)1 ermöglicht Dacia aktuell den günstigsten Einstieg in die vollwertige Elektromobilität in Deutschland. Neben dem niedrigen Einstiegspreis ab 15.573 Euro (unverbindliche Preisempfehlung inklusive 7.178 Euro Elektrobonus2 ) glänzt das batteriebetriebene City-Car mit den geringsten monatlichen Betriebskosten unter allen E-Autos auf dem Markt laut ADAC3 . Um das Fahrzeug noch erschwinglicher zu machen, reduziert Dacia den Zinssatz bei Leasing- oder 3-Wege-Finanzierungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten für Privatkundinnen und -kunden noch bis 31. August auf null Prozent. Ergänzend zu den niedrigen Kosten überzeugt der viersitzige Spring durch uneingeschränkte Alltagstauglichkeit und eine City-Reichweite bis zu 305 Kilometer. Die Konsequenz: Bis heute verkaufte Dacia allein in Deutschland rund 25.000 Einheiten des Modells. Europaweit waren es über 120.000 Fahrzeuge seit dem Marktstart im Frühling 2021. Weiter zum vollständigen Artikel bei Renault S.A. Zum vollständigen Artikel