Top Ramdor Systems Computers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Top Ramdor Systems Computers veröffentlichte am 23.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 ILS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Top Ramdor Systems Computers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79,0 Millionen ILS im Vergleich zu 75,6 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,760 ILS gegenüber 0,730 ILS im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 292,32 Millionen ILS, während im Vorjahr 268,54 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at