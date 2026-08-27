Top Ramdor Systems Computers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Top Ramdor Systems Computers hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,18 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Top Ramdor Systems Computers 0,160 ILS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 75,9 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,1 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at