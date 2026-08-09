NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.08.2026 15:00:00
Top Semiconductor Stock Outpacing Nvidia With a 36% Gain Over 6 Months
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is one of the most well-known stocks due to its AI chips. It has become the world's most valuable publicly traded company, but that doesn't make it the best stock to hold.Fellow semiconductor stock Broadcom (NASDAQ: AVGO) has outperformed Nvidia with a 36% return over the past six months. The shift to custom-made chips may explain why Broadcom is doing so well and leaving Nvidia shares behind.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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07.08.26
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07.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|18.03.26
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|10.01.25
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Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.