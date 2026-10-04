NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.10.2026 22:53:40
Top Three US Stocks to Watch This Week: PepsiCo, Delta Air Lines, Nvidia
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Aktien in diesem Artikel
|Air Holdings Limited Registered Shs
|7,69
|-0,26%
|Delta Air Lines Inc.
|74,54
|-0,08%
|NVIDIA Corp.
|211,80
|1,88%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|11 360,00
|0,18%
|PepsiCo Inc.
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