VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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29.05.2026 12:55:45
Top UK chefs call for 10% VAT cut for pubs and restaurants
Tom Kerridge, Yotam Ottolenghi, Ravneet Gill and Simon Rogan told BBC Newsnight VAT should be slashed to 10% to ease mounting pressure on the hospitality industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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