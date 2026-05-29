VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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29.05.2026 12:55:45

Top UK chefs call for 10% VAT cut for pubs and restaurants

Tom Kerridge, Yotam Ottolenghi, Ravneet Gill and Simon Rogan told BBC Newsnight VAT should be slashed to 10% to ease mounting pressure on the hospitality industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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