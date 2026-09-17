Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
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17.09.2026 12:01:17
Top Wall Street Forecasters Revamp Stitch Fix Expectations Ahead Of Q4 Earnings
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