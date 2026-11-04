Topaz Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Topaz Energy hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Topaz Energy ein EPS von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Topaz Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,5 Millionen CAD im Vergleich zu 73,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at