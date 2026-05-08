Topaz Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Topaz Energy gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,22 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Topaz Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 92,3 Millionen CAD im Vergleich zu 88,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at