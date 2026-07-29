Topaz Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Topaz Energy hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,34 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Topaz Energy im vergangenen Quartal 109,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Topaz Energy 78,5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at