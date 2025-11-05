|
05.11.2025
Topaz Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Topaz Energy hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Topaz Energy ein EPS von 0,120 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,58 Prozent auf 73,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
