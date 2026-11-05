Topaz Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Topaz Energy präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 73,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at