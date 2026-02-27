Topaz Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Topaz Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 84,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,840 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,320 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 324,72 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Topaz Energy einen Umsatz von 299,80 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at