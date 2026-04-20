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WKN DE: A14UY4 / ISIN: US89055F1030

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Akquisition 20.04.2026 15:45:23

TopBuild-Aktie klettert: Milliardenkauf durch BayWa-Konkurrent QXO

TopBuild-Aktie klettert: Milliardenkauf durch BayWa-Konkurrent QXO

Anleger reagieren mit Begeisterung auf eine mögliche Übernahme von TopBuild. Auch ein Analyst hob bereits den Daumen.

• QXO will TopBuild kaufen
• Analyst von Evercore ISI hebt Kursziel an
• TopBuild-Aktie springt hoch

Der Baustoffgroßhändler und BayWa-Konkurrent QXO hat eigenen Angaben zufolge eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der TopBuild Corp. geschlossen, einen Installateur und Spezialhändler von Isoliermaterial und verwandten Baumaterialien für die Bauindustrie. Die Transaktion, mittels der QXO seine Größe und seine Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Bauprodukte erheblich ausbauen wird, hat dabei ein Volumen von 17 Milliarden Dollar.

Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen einstimmig genehmigt und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von TopBuild und QXO. Der Abschluss der Übernahme wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Vereinbart wurde, dass die Aktionäre von TopBuild 505,00 Dollar pro Aktie in bar oder 20,2 QXO-Stammaktien für jede ihrer Aktien erhalten, vorbehaltlich einer anteiligen Aufteilung, unter der Voraussetzung, dass die gesamte Transaktionsgegenleistung zu etwa 45 Prozent in bar und zu 55 Prozent in Form von QXO-Stammaktien gezahlt wird. Die Bewertung einer TopBuild-Aktie mit 505 Dollar entspricht einem Aufschlag von 23,1 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 17. April.

Analyst hebt Kursziel an

Von Analystenseite gab es laut einem Bericht von "Investing.com" bereits ein positives Echo. So habe Evercore ISI sein Kursziel für TopBuild von ursprünglich 407,00 deutlich auf 505,00 Dollar erhöht. Die Bewertung der Aktie wurde mit "In Line" bekräftigt.

So reagiert die TopBuild-Aktie

Auch an der Börse herrscht Begeisterung. So klettert die an der NYSE gelistete TopBuild-Aktie zeitweise um 18,83 Prozent auf 487,58 Dollar. Die Papiere von QXO fallen derweil um 3,06 Prozent auf 24,24 US-Dollar.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jorma Bork / pixelio.de

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