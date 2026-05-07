TopBuild mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TopBuild stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TopBuild 4,23 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,45 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at