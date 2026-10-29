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29.10.2026 06:31:29
Topchoice Medical Investment A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Topchoice Medical Investment A stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,47 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Topchoice Medical Investment A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 915,4 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 841,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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