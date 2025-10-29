Topchoice Medical Investment A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Topchoice Medical Investment A äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Topchoice Medical Investment A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 841,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 822,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at