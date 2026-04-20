Topchoice Medical Investment A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Topchoice Medical Investment A hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,89 Prozent auf 755,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 640,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Mit einem EPS von 1,12 CNY lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Topchoice Medical Investment A mit 1,12 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,91 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,87 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at