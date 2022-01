Topdanmark A-S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Topdanmark A-S hat am 21.01.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Topdanmark A-S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,65 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,50 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,19 Prozent auf 2,61 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Topdanmark A-S 4,29 Milliarden DKK umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 6,01 DKK je Aktie sowie einen Umsatz 2,61 Milliarden DKK prognostiziert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 21,47 DKK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Topdanmark A-S ein Gewinn pro Aktie von 12,90 DKK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,19 Milliarden DKK – das entspricht einem Abschlag von 50,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,78 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 22,50 DKK und einen Umsatz von 10,34 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

