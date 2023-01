Topdanmark A-S vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Topdanmark A-S hat am 24.01.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,80 DKK gegenüber 7,10 DKK im Vorjahresquartal.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 17,39 DKK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,55 Milliarden DKK geschätzt.

Topdanmark A-S hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 10,80 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 24,30 DKK je Aktie gewesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 24,41 DKK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 10,08 Milliarden DKK beziffert.

Redaktion finanzen.at