Topdanmark A-S: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Topdanmark A-S präsentierte am 25.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3,54 DKK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,49 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.at