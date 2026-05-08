Topicuscom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Topicuscom präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 CAD, nach 0,450 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Topicuscom im vergangenen Quartal 699,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Topicuscom 537,0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at