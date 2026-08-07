Topicuscom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Topicuscom hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 703,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 20,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 583,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at