Topkey: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Topkey hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,94 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,55 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Topkey einen Umsatz von 2,51 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at