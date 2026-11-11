Topkey gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Topkey lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,19 TWD gegenüber 3,86 TWD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent auf 2,72 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at