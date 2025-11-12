Topkey: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Topkey äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,86 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Topkey 3,52 TWD je Aktie verdient.

Topkey hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,60 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at