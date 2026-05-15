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15.05.2026 06:31:29
Topkey: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Topkey hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 3,61 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,11 TWD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,53 Prozent auf 2,32 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,40 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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