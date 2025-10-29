Toplivo AD-Sofia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toplivo AD-Sofia äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 BGN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 BGN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 59,7 Millionen BGN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,2 Millionen BGN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at