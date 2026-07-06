Toplofikatsia-Burgas AD Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toplofikatsia-Burgas AD Registered stellte am 03.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 8,2 Millionen EUR gegenüber 5,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 EUR gegenüber 0,070 EUR im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 28,71 Millionen EUR – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Toplofikatsia-Burgas AD Registered 27,49 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at