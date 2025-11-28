|
28.11.2025 06:31:28
Toplofikatsia-Ruse EAD Registered legte Quartalsergebnis vor
Toplofikatsia-Ruse EAD Registered gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 BGN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 BGN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,5 Millionen BGN vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,4 Millionen BGN in den Büchern standen.
