Toplofikatsia-Ruse EAD Registered legte Quartalsergebnis vor

Toplofikatsia-Ruse EAD Registered gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 BGN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 BGN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,5 Millionen BGN vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,4 Millionen BGN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at