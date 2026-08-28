Toplofikatsia-Ruse EAD Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Toplofikatsia-Ruse EAD Registered hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,83 Prozent auf 21,9 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at