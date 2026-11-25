Toplofikatsia-Ruse EAD Registered hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 21,9 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at