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25.11.2026 06:31:29
Toplofikatsia-Ruse EAD Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Toplofikatsia-Ruse EAD Registered hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,140 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 21,9 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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