Toppan Printing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toppan Printing ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toppan Printing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76,89 JPY gegenüber 32,41 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 457,32 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toppan Printing einen Umsatz von 397,56 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at