TOPPAN PRINTING legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TOPPAN PRINTING hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at