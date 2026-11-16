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16.11.2026 06:31:29
TOPPAN PRINTING präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TOPPAN PRINTING hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 3,05 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOPPAN PRINTING 3,16 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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