Toppan Printing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Toppan Printing präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35,76 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 486,49 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toppan Printing 466,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at