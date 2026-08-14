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14.08.2026 06:31:29
Toppoint hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Toppoint hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,88 Prozent auf 4,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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