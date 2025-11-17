Toppoint mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toppoint hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,05 Prozent auf 4,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at