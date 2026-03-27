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27.03.2026 06:31:29
Toppoint: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Toppoint hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,410 USD. Im Vorjahr waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 16,55 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Toppoint einen Umsatz von 16,04 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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