Topre hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Topre hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 104,48 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 98,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,64 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at