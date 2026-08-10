Topre: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Topre ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Topre die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 134,26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Topre noch ein Gewinn pro Aktie von 40,78 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,21 Prozent auf 100,65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at